"Siempre estás cuando te necesito": Christian Cueva muestra su amor por Pamela Franco tras polémicos mensajes

Christian Cueva se separó de Pamela López antes de iniciar su romance con Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Christian Cueva compartió polémico mensaje en Instagram

Horas antes de la publicación con Pamela Franco, Christian Cueva compartió un polémico mensaje en sus historias en Instagram dirigiéndose a una persona que estuvo cerca de él y a quien calificó de tener “rabo de paja”.

“Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo. Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento, recuerda quien confió en ti y gracias a quien tuviste otra vida”, escribió el futbolista nacional.

Seguidamente, el deportista sorprendió al dar nombres de quienes habrían estado con la persona a quien se dirigía.

“Te los nombro lo que salió de tu propia boca, no de la mía: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes, ahora sí averigüen bien la historia y tengo más. Repito, no lo digo yo. Fue la persona que se cree virgen. Yo digo lo que contaron nada más y varios son casados. Y deja ser feliz a las personas”, señaló.

Christian Cueva afirmó que Pamela Franco "siempre está cuando la necesita".Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Pamela López aseguró “no sentirse aludida” por mensaje de Christian Cueva

Por su parte, Pamela López decidió responder la publicación de Christian Cueva, quien no aseguró que el post en Instagram fuera para ella.

“Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser muy clara y honesta con todos ustedes”, comenzó diciendo la empresaria trujillana de 38 años.

“No me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, aseveró.

Por último, Pamela López, quien tiene tres hijos con Christian Cueva, ironizó sobre el mensaje del futbolista deslizando que pudo haberlo dirigido a su “homónimo” en una presunta alusión a Pamela Franco, actual pareja del futbolista.

“Si existe alguna confusión, probablemente se trata de una información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo. Salud”, concluyó López.

Christian Cueva y Pamela López difundieron polémicos mensajes en Instagram.Fuente: Instagram