Jorge Solís, candidato al Senado por Renovación Popular, propone "segunda oportunidad" para ciudadanos en Infocorp

Solís explicó que 1.5 millones de personas han salido del sistema financiero formal por "externalidades" como deudas por extorsiones, cayendo en manos de prestamistas ilegales del 'gota a gota'. | Fuente: RPP

Jorge Solís, candidato al Senado por Renovación Popular, advirtió sobre el crecimiento exponencial del sistema 'gota a gota' y la falta de supervisión a las casas de cambio y empeño en el país.

En diálogo con RPP, Solís, quien es expresidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), detalló las cifras que maneja este sector informal y presentó una propuesta para reinsertar en la banca formal a los ciudadanos que se han visto obligados a acudir a estas formas irregulares de rescate financiero.

Según mencionó, la modalidad del 'gota a gota' mueve actualmente 4 000 millones de soles en el mercado, una cifra que equivale a dos bancos pequeños.

Así, afirmó que en el sistema 'gota a gota' los intereses pueden alcanzar el 800 %, 1 000 % o hasta 1 500 %, lo que termina perjudicando al prestatario.

Además, el candidato aseguró que existe un segundo bloque de financiamiento informal a través de casas de cambio y empeño, lo que calificó como la "cara formal" del 'gota a gota'.

De acuerdo con Solís, estos establecimientos, que operarían sin supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), han colocado otros 4 000 millones de soles adicionales. Enfatizó que se desconoce el origen de estos fondos y sus operadores, a diferencia de lo que sucede en países como Ecuador, donde estos negocios son regulados como empresas de servicios financieros.

"Estas casas de préstamo, que tienen establecimientos abiertos con solo una licencia municipal, prestan dinero y nadie sabe cuáles son los recursos que prestan, cuáles son, cuál es el origen de esos fondos y mueven millones de soles", afirmó Solís.

Propuesta de Rescate Financiero

Por otro lado, explicó que 1.5 millones de personas han salido del sistema financiero formal por "externalidades" como deudas por extorsiones, cayendo en manos de prestamistas ilegales del 'gota a gota'.

Para combatir este problema, propone un sistema de rescate financiero que incluya una "segunda oportunidad" para clientes que tuvieron un buen historial crediticio previo, a fin de que salgan de Infocorp y sean reinsertados en el sistema formal.

"Este programa de rescate financiero va a permitir arrancar a mucha gente de la garra del 'gota a gota' y de esta banca paralela e informal, dándole oportunidad para que vuelvan al sistema financiero, reinsertarlos. Y estamos hablando de un programa con garantías del Estado", comentó.

Para brindar estas garantías, Solís consideró que la SBS debe modificar su reglamento a fin brindar las facilidades para que las entidades financieras puedan atender nuevamente a este sector.

"Si queremos incentivar la penetración del crédito y que llegue a estas personas que están fuera del sistema financiero, tenemos que liberar provisiones para que el crédito fluya. Y esto tiene que pasar por un marco jurídico y regulatorio de la SBS, que ya se aplica en otros países", señaló.

Asimismo, propuso la implementación un programa de garantías estatales similar a Reactiva Perú, enfocado en la microempresa, que permita ofrecer créditos con tasas de interés competitivas (entre 3% y 4%) y plazos flexibles.