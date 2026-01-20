Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebraron el cumpleaños de su hijo: "Viéndote siempre feliz"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebraron el cumpleaños de su hijo mayor. Fue el último martes, que ambos compartieron publicaciones en sus redes sociales donde se le vio a cada uno con su primogénito.

La ex Miss Perú difundió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram. En la primera imagen, aparece su hijo “Gustavito” con un polo negro deportivo y una torta adornada con los colores del club Sporting Cristal. Otra foto, muestra al adolescente con la modelo de 41 años, quien luce una radiante sonrisa.

De igual manera, el hijo de Mantilla está en otra fotografía junto a su hermana menor Luna mostrando la torta de sus 13 años. Por otro lado, se ven fotos de la decoración hecha con globos de pelotas de fútbol y con el nombre “Gus”.

Cabe resaltar que el propio Gustavo Salcedo dio ‘Me gusta’ a la publicación de Maju Mantilla, quien estará en un nuevo magazín en América Televisión, junto a Ethel Pozo, desde este miércoles 21 de enero.

Por su parte, el empresario, quien sigue casado legalmente con Maju Mantilla, compartió en sus historias de Instagram fotos de su hijo entrenando como arquero. También se le vio posando con su primogénito con la misma torta y decoración que se vio en las fotos difundidas por Mantilla. ¿Habrán estado juntos? Veremos.

¿Qué dijeron Maju Mantilla y Gustavo Salcedo por el cumpleaños de su hijo?

Maju Mantilla no pudo ocultar su emoción al celebrar el cumpleaños de su hijo “Gustavito”, fruto de su relación con el empresario Gustavo Salcedo.

“Feliz Cumpleaños hijito. Tú, convirtiéndote en un adolescente y yo, aprendiendo a entenderte y a acompañarte en esta etapa de tu vida, porque mientras tú creces, mamá también aprende. Y cuando antes buscabas abrazos de mamá, ahora soy yo quien los busca por ti”, expresó la exreina de belleza.

En ese sentido, resaltó el crecimiento, el aprendizaje y la fortaleza que va desarrollando su primogénito. “También sé que tienes muchos sueños y me siento profundamente parte de ellos, mientras los vas construyendo, yo estaré siempre para guiarte y acompañarte. Amor de mamá por siempre”, sostuvo Maju.

Por otro lado, Gustavo Salcedo resaltó las actividades de su hijo el día de su cumpleaños. “¡Empezó tu día haciendo lo que más te gusta! Feliz cumpleaños mi campeón. Por muchos años más viéndote siempre feliz”, mencionó el ex deportista.

Es importante precisa que ni Maju Mantilla ni Gustavo Salcedo se han mostrado juntos en fotos. No obstante, se pudo ver que ambos estuvieron en la misma celebración.

Gustavo Salcedo compartió fotos junto a su hijo el día de su cumpleaños.Fuente: Instagram (gustavosalcedo_rg)

Gustavo Salcedo confesó seguir enamorado de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo confesó seguir enamorado de Maju Mantilla. El empresario afirmó que ya “no quiere vivir en conflicto” con la modelo peruana y le pidió disculpas por los audios filtrados en el programa Magaly TV: La Firme donde este revela haberle hecho seguimiento al conocer supuestas infidelidades con el productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que Salcedo tomó una actitud más conciliadora negando que se haya “acabado el amor” que siente por la exMiss Mundo.

"Evidentemente el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando, van cambiando y al final cada uno tiene rubros distintos”, declaró Salcedo en octubre del año pasado.

En otro momento, recordó que ambos han venido celebrando los días de cumpleaños y otros momentos festivos junto a sus hijos a pesar de los conflictos.

"Nosotros hemos celebrado muchas cosas juntos. Es una relación de muchos años y creo que nadie pude juzgar ni criticar lo que pasa en la pareja. Uno tiene que tomar decisiones. Juzgar desde afuera es muy fácil”, señaló.

Gustavo Salcedo reacciona a publicación de Maju Mantilla por el cumpleaños de su hijo.Fuente: Instagram (majumantilla)