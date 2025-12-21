"Siempre sentí algo fuerte por él": Pamela Franco llora al hablar de su relación con Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva confesaron su amor juntos en televisión por primera vez y hablaron de las dificultades que pasaron para poder sobrellevar su romance en medio de rupturas y polémicas mediáticas.

Fue en el programa Esta noche, conducido por Ernesto Pimentel con su personaje de la Chola Chabuca, que la cumbiambera recalcó que ahora busca poder fortalecer su relación con el futbolista peruano con quien sintió una gran química desde que lo conoció.

“Más que una oportunidad para el amor es una oportunidad para los dos. Yo siempre he sentido por él algo muy fuerte, frente a cámaras sería imposible describirlo con palabras”, expresó la cantante dejando caer unas lágrimas.

En ese sentido, recalcó que “nunca estuvo con alguien por interés” rechazando cualquier rumor que afirme lo contrario.

“La gente puede decir muchísimas cosas. Estoy segura de que él se da cuenta de lo que siento cuando lo miro, cuando lo toco, cuando le hablo (…) En cada momento que hemos pasado siempre, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro expreso todo (…) Lo que más me importa es que él sepa las cosas como son”, recalcó.

En ese sentido, la intérprete de Dile la verdad aseguró que Cueva “siempre la puso muy nerviosa” y que luego quedó encantada con su personalidad.

“Él siempre me pone nerviosa. Tiene una personalidad que me gusta mucho. Desde que lo conocí, me intimidaba. Tenemos bastantes cosas en común en tema de personalidades. Solo que él está en otro campo”, señaló la también exintegrante de Alma Bella.

Christian Cueva confesó que lo enamoró de Pamela Franco

Christian Cueva, quien también asistió al programa de la Chola Chabuca, reveló que cosas lo enamoraron de Pamela Franco.

“En realidad, (me enamoró) el corazón que tiene. Miro siempre la nobleza que tiene, la humildad. Ella nunca me grita por los errores que pueda cometer. Siempre me conversa y me habla. Ella y yo queremos seguir en la misma línea”, comentó.

Seguidamente, el actual jugador de Juan Pablo II llenó de elogios a su pareja dándole un cariñoso abrazo y beso frente a cámaras.

“Sé la mujer que es. Sé de qué familia viene y sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Y esos detalles dice mucho de lo que sentimos (…) Ella es muy detallista y compartimos cosas que nos hacen felices, como el cantar, el bailar”, señaló.

Por otro lado, el ex volante de la selección peruana reflexionó sobre su comportamiento y mencionó sus “ganas de mejorar” por sus hijos.

“En eso estoy trabajando, quiero ser un ejemplo para mis hijos. Para ser honesto, hubo muchas veces que he sido impulsivo en algún momento de mi vida, pero creo que acá nadie está para hacer daño a las personas”, acotó.