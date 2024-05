Liam Hemsworth se luce como Geralt de Rivia en fotos filtradas de 'The Witcher'

Liam Hemsworth ya personifica a Geralt de Rivia durante las grabaciones de las dos últimas temporadas de The Witcher, la serie live-action de Netflix basada en las novelas de Andrzej Sapkowski. Por medio de fotografías difundidas en X (ex Twitter), el actor australiano de 34 años ya empieza a lucir la rubia cabellera del personaje en reemplazo de Henry Cavill, quien interpretó al protagonista las primeras tres temporadas del 2019 al 2023.

En las imágenes, se ve a Liam Hemsworth recogido en una gran roca usando pantalones jean oscuros y botas de cuero. El actor cruza los brazos mientras su espada está a un costado de él. En otra foto, se ve a Hemsworth recibiendo indicaciones del equipo de producción de The Witcher mientras espera grabar una escena.

Del mismo modo, otra instantánea muestra la pelea que tiene Liam Hemsworth, como Geralt de Rivia, en contra de Mahesh Jadu, quien interpreta a Vilgefortz de Roggeveen.

Asimismo, en otra imagen, se ve al también actor de La última canción más producido con el personaje usando el recordado traje oscuro con pechera, rodilleras y pectorales protectores, así como su espada en la espalda.

Es así como Liam Hemsworth logró tener una apariencia muy similar a Henry Cavill, quien decidió apartarse de la producción de The Witcher por diferencias creativas con el personaje inspirado en la franquicia de videojuegos desarrollada por CD Projekt Red.

Liam Hemsworth saltó a la fama con su papel de Gale Hawthorne en primera saga de 'Los juegos del hambre'.Fuente: AFP

Henry Cavill dejó el papel de Geralt de Rivia en 'The Witcher'

En octubre de 2022, Henry Cavill, actor famoso por su papel de Superman, anunció que dejaba el rol del protagonista de The Witcher después de la tercera temporada de la serie, dejando a Liam Hemswoth como su nuevo reemplazo del popular Brujo.

“Mi viaje como Geralt ha estado lleno de monstruos y aventuras, así que colgaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, pasaré el manto a Liam Hemsworth como el nuevo Lobo Blanco”, señaló Cavill en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Liam Hemsworth, expareja de Miley Cyrus y hermano del reconocido actor Chris Hemsworth (Thor), agradeció a Henry Cavill por dejarle el papel.

“Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco (...) Henry, he sido un fan tuyo durante años. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”, sostuvo el actor.

Henry Cavill interpretó a Geralt de Rivia en las primeras tres temporadas de 'The Witcher'.Fuente: Netflix

‘The Witcher’: ¿de qué trata la serie de Netflix?

The Witcher es una serie estadounidense de drama y fantasía oscura creada por Lauren Schmidt Hissrich para Netflix. El programa estrenado el 2019 se basa en la leyenda ficticia de Geralt de Rivia y la princesa Ciri, escrito por el polaco Andrzej Sapkowski.

“Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante, viaja en pos de su destino por un mundo turbulento en el que, a menudo, los humanos son peores que las bestias. Adaptación a la televisión de la saga literaria de Andrzej Sapkowski, que dio a su vez origen a una trilogía de prestigiosos videojuegos”, se lee en la sinopsis oficial.

Liam Hemsworth with Mahesh Jadu revisiting the Geralt vs. Vilgefortz fight pic.twitter.com/CWcu7V2IUP — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) May 16, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis