"Es un buen chico": Caitlyn Jenner elogia a Timothée Chalamet, pareja de su hija Kylie Jenner

Caitlyn Jenner respaldó la relación entre su hija Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quien acaba de ganar su primer Globo de Oro por su actuación en la película Marty Supreme. La estrella televisiva rompió su silencio y lleno de elogios al joven actor estadounidense.

Por medio de un video, grabado por un fotógrafo en LAX y difundido por TMZ, el exatleta olímpico se refirió a Timothée Chalamet como “un buen chico” recalcando que lo que más le importa es que “haga feliz” a su segunda hija con Kris Jenner.

“Solo quiero que mi hija sea feliz y lo es, y eso me gusta. Bien, bien”, expresó la celebridad estadounidense de 76 años. Al ser consultado de si ya conoce a Chalamet, el padre de Kylie Jenner respondió: “Ah, sí (lo conozco). Oh, es buen chico, buen chico, buen chico”.

En ese sentido, el ex deportista automovilístico destacó el trabajo de Timothée Chalamet como uno de los mejores actores en Hollywood. “Como dicen, es muy bueno (…) Es un actor fenomenal y es un buen chico”, sostuvo.

Finalmente, Caitlyn mencionó que, si bien considera a Timothée uno de los más talentosos actores, para él lo más importante es el trato que pueda tener con su hija Kylie. “Él es muy bueno con Kylie, lo que es aún más importante”, acotó.