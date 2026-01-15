Últimas Noticias
"Es un buen chico": Caitlyn Jenner elogia a Timothée Chalamet, pareja de su hija Kylie Jenner

Caitlyn Jenner rompe su silencio sobre el romance entre su hija Kylie Jenner y Timothée Chalamet.
Caitlyn Jenner rompe su silencio sobre el romance entre su hija Kylie Jenner y Timothée Chalamet. | Fuente: EFE/Instagram (criticschoice)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Solo quiero que mi hija sea feliz", expresó Caitlyn Jenner al hablar de la relación de Kylie Jenner con Timothée Chalamet, quien ganó su primer Globo de Oro este 2026.

Caitlyn Jenner respaldó la relación entre su hija Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quien acaba de ganar su primer Globo de Oro por su actuación en la película Marty Supreme. La estrella televisiva rompió su silencio y lleno de elogios al joven actor estadounidense.

Por medio de un video, grabado por un fotógrafo en LAX y difundido por TMZ, el exatleta olímpico se refirió a Timothée Chalamet como “un buen chico” recalcando que lo que más le importa es que “haga feliz” a su segunda hija con Kris Jenner.

“Solo quiero que mi hija sea feliz y lo es, y eso me gusta. Bien, bien”, expresó la celebridad estadounidense de 76 años. Al ser consultado de si ya conoce a Chalamet, el padre de Kylie Jenner respondió: “Ah, sí (lo conozco). Oh, es buen chico, buen chico, buen chico”.

En ese sentido, el ex deportista automovilístico destacó el trabajo de Timothée Chalamet como uno de los mejores actores en Hollywood. “Como dicen, es muy bueno (…) Es un actor fenomenal y es un buen chico”, sostuvo.

Finalmente, Caitlyn mencionó que, si bien considera a Timothée uno de los más talentosos actores, para él lo más importante es el trato que pueda tener con su hija Kylie. “Él es muy bueno con Kylie, lo que es aún más importante”, acotó.

Timothée Chalamet ganó el Globo de Oro como mejor actor en película musical o comedia.
Timothée Chalamet ganó el Globo de Oro como mejor actor en película musical o comedia. | Fuente: EFE

Timothée Chalamet ganó su primer Globo de Oro con Marty Supreme

Timothée Chalamet pudo ganar, por primera vez, la categoría Mejor actor en película musical o comedia en los Globos de Oro 2026 que se llevaron a cabo el último domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California.

En efecto, Chalamet pudo llevarse el premio por su interpretación del jugador de tenis de mesa estadounidense, Marty Reisman, en la película de comedia-dramática Marty Supreme.

Es así como el actor de orígen francés pudo tener el Globo de Oro y vencer a los nominados: George Clooney (Jay Kelly), ​Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), ​Ethan Hawke (Blue Moon), Lee Byung-hun (No Other Choice) y ​Jesse Plemons (Bugonia).

Anteriormente, Timothée Chalamet fue nominado cuatro veces por sus papeles en Call Me By Your Name (2017), Beautiful Boy (2018), Wonka (2023) y A Complete Unknown (2024). Sin embargo, no pudo conseguir el Globo de Oro en aquellas oportunidades por lo que este es el primero. Ahora, el actor se perfila para conseguir su primer Óscar.

Kylie Jenner acompañó a Timothée Chalamet a los Globos de Oro y a los Critics' Choice Awards.
Kylie Jenner acompañó a Timothée Chalamet a los Globos de Oro y a los Critics' Choice Awards. | Fuente: Instagram (kyliejenner)

Timothée Chalamet agradeció a su novia Kylie Jenner en los Critics' Choice Awards

Timothée Chalamet agradeció a su pareja Kylie Jenner en el evento de los Critics' Choice Awards 2026 realizado en Los Ángeles el último 4 de enero.

En efecto, Chalamet ganó el premio a Mejor actor por su actuación en la comedia dramática deportiva Marty Supreme por lo que subió al estrado agradeciendo a sus colegas, al equipo de producción y al director del filme, Josh Safdie.

Del mismo modo, tuvo palaras de agradecimiento para su novia Kylie Jenner, quien estaba sentado junto a él protagonizando uno de los momentos más románticos en la ceremonia.

"Por último, solo quiero decir, gracias a mi pareja (Kylie Jenner) de hace tres años. Gracias por nuestros cimientos (…) No podría haber hecho esto sin ti. Gracias desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias", expresó Timothée.

En seguida, las cámaras fueron hacia la hija menor de Caitlyn Jenner, quien le soltó un "te amo" en silencio evocando el aplauso del público y uno de los videos más virales en los últimos días.  

