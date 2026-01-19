Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con nuevos 'ampays', Magaly Medina regresará a ATV con su programa 'Magaly TV: La Firme'

Magaly Medina estará pronto en la televisión con su programa 'Magaly TV: La Firme'.
Magaly Medina estará pronto en la televisión con su programa 'Magaly TV: La Firme'. | Fuente: Instagram (magalymedinav)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tras realizarse una cirugía facial en Argentina, Magaly Medina volverá a la televisión en el programa 'Magaly TV: La Firme'. "Vuelve el programa que hace temblar Chollywood", expresó.

Magaly Medina volverá a la televisión. Luego de varias especulaciones, ATV confirmó el regreso de la periodista y conductora del programa Magaly TV: La Firme a la pantalla chica.

Por medio de un video, hecho con Inteligencia Artificial (IA), el canal compartió el anuncio de la vuelta del programa con un personaje encapuchado grabando a una pareja besándose en un auto, para luego seguirlos a un hotel.

Es así como el misterioso hombre se dirige a las instalaciones de ATV para entregarle un USB a la popular 'Urraca', quien aparece —en una personificación de IA— usando su pañoleta en la cabeza y luciendo gafas oscuras, tal como se dejó ver en los últimos días tras su cirugía facial en Argentina.

Finalmente, se escucha la clásica canción de entrada de Magaly TV: La Firme anunciando así el regreso del programa sin revelar la fecha del estreno. "Pronto", se lee en el anuncio.

Por otro lado, el post en Instagram del regreso de Magaly TV confirmó que este 2026 el programa tendrá nuevos 'ampays' que desatarán la polémica y causarán comentarios en todos los espacios de espectáculos.

"Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood. Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la tv. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada? Magaly TV", expresa la publicación.

Magaly Medina viene pasando sus vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano en Argentina.
Magaly Medina viene pasando sus vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano en Argentina. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina anunció un retraso de su programa Magaly TV: La Firme

Días atrás, Magaly Medina anunció un retraso de su programa Magaly TV: La Firme este 2026. Por medio de una transmisión en TikTok, la comunicadora fue consultada sobre su retorno debido a un primer anuncio de ATV de que el programa empezaría el lunes 3 de febrero. 

"Bueno, justamente hoy hablaba con el doctor que yo iniciaba el primer lunes de febrero", comenzó diciendo la periodista.

A pesar de afirma que seguirá en el programa, Medina no quiso confirmar la fecha de su retorno debido al proceso de recuperación que viene teniendo en Argentina tras hacerse una cirugía facial.

"No sé si voy a pedirle al canal postergar unos días más mi inicio, porque yo iniciaba el primer lunes de febrero, pero mi salud está primero también", comentó.

En otro momento, un usuario le escribió: "Te extrañamos". Dicho mensaje fue respondido por la 'Urraca' resaltando que no está de vacacione y que su ausencia es más por un tema de salud.

"Me extrañan. Bueno, sigan extrañándome porque yo de verdad no he tomado vacaciones. Estoy descansada, estoy leyendo, mirando películas, pero, francamente, vacacionando no estoy. Estoy viendo unas cosas de lo que pasa en Perú", acotó.

Magaly Medina reaccionó ante críticas por su cirugía facial

Magaly Medina respondió con todo a sus críticos. La presentadora de televisión realizó un live en TikTok el último martes donde se sinceró sobre su proceso de recuperación tras someterse a un lifting, una cirugía de estiramientos facial días atrás en Buenos Aires, Argentina.

La popular ‘Urraca’ no se quedó callada y afirmó que “no le interesa envejecer con dignidad” como muchas personas, según dijo, le mencionan en sus redes sociales.

“Me dicen: ‘Magaly la perfección no existe, envejece con dignidad’. Yo les digo: no me interesa envejecer con dignidad. No tendré dignidad para eso. Tengo dignidad para otras cosas, pero para envejecer no. Gracias”, expresó.

Asimismo, la periodista resaltó los resultados que viene teniendo la ciencia médica y estética, por lo que descartó hacer caso a los comentarios que cuestionaron su operación en el rostro.

"Ahora, hay gente que también, de repente, me mira hinchada, con mi rostro, mi cara, mis labios, mis cejas, la boca. Esto es como si te hubiera atropellado un camión. Estoy sumamente hinchada”, mencionó.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Magaly Medina Magaly TV: La firme atv

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA