Con nuevos 'ampays', Magaly Medina regresará a ATV con su programa 'Magaly TV: La Firme'

Magaly Medina volverá a la televisión. Luego de varias especulaciones, ATV confirmó el regreso de la periodista y conductora del programa Magaly TV: La Firme a la pantalla chica.

Por medio de un video, hecho con Inteligencia Artificial (IA), el canal compartió el anuncio de la vuelta del programa con un personaje encapuchado grabando a una pareja besándose en un auto, para luego seguirlos a un hotel.

Es así como el misterioso hombre se dirige a las instalaciones de ATV para entregarle un USB a la popular 'Urraca', quien aparece —en una personificación de IA— usando su pañoleta en la cabeza y luciendo gafas oscuras, tal como se dejó ver en los últimos días tras su cirugía facial en Argentina.

Finalmente, se escucha la clásica canción de entrada de Magaly TV: La Firme anunciando así el regreso del programa sin revelar la fecha del estreno. "Pronto", se lee en el anuncio.

Por otro lado, el post en Instagram del regreso de Magaly TV confirmó que este 2026 el programa tendrá nuevos 'ampays' que desatarán la polémica y causarán comentarios en todos los espacios de espectáculos.

"Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood. Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la tv. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada? Magaly TV", expresa la publicación.