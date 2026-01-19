Con nuevos 'ampays', Magaly Medina regresará a ATV con su programa 'Magaly TV: La Firme'

Magaly Medina viene pasando sus vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano en Argentina. |
Fuente: Instagram (magalymedinav)
Magaly Medina anunció un retraso de su programa Magaly TV: La Firme
Días atrás, Magaly Medina anunció un retraso de su programa Magaly TV: La Firme este 2026. Por medio de una transmisión en TikTok, la comunicadora fue consultada sobre su retorno debido a un primer anuncio de ATV de que el programa empezaría el lunes 3 de febrero.
"Bueno, justamente hoy hablaba con el doctor que yo iniciaba el primer lunes de febrero", comenzó diciendo la periodista.
A pesar de afirma que seguirá en el programa, Medina no quiso confirmar la fecha de su retorno debido al proceso de recuperación que viene teniendo en Argentina tras hacerse una cirugía facial.
"No sé si voy a pedirle al canal postergar unos días más mi inicio, porque yo iniciaba el primer lunes de febrero, pero mi salud está primero también", comentó.
En otro momento, un usuario le escribió: "Te extrañamos". Dicho mensaje fue respondido por la 'Urraca' resaltando que no está de vacacione y que su ausencia es más por un tema de salud.
"Me extrañan. Bueno, sigan extrañándome porque yo de verdad no he tomado vacaciones. Estoy descansada, estoy leyendo, mirando películas, pero, francamente, vacacionando no estoy. Estoy viendo unas cosas de lo que pasa en Perú", acotó.
Magaly Medina reaccionó ante críticas por su cirugía facial
Magaly Medina respondió con todo a sus críticos. La presentadora de televisión realizó un live en TikTok el último martes donde se sinceró sobre su proceso de recuperación tras someterse a un lifting, una cirugía de estiramientos facial días atrás en Buenos Aires, Argentina.
La popular ‘Urraca’ no se quedó callada y afirmó que “no le interesa envejecer con dignidad” como muchas personas, según dijo, le mencionan en sus redes sociales.
“Me dicen: ‘Magaly la perfección no existe, envejece con dignidad’. Yo les digo: no me interesa envejecer con dignidad. No tendré dignidad para eso. Tengo dignidad para otras cosas, pero para envejecer no. Gracias”, expresó.
Asimismo, la periodista resaltó los resultados que viene teniendo la ciencia médica y estética, por lo que descartó hacer caso a los comentarios que cuestionaron su operación en el rostro.
"Ahora, hay gente que también, de repente, me mira hinchada, con mi rostro, mi cara, mis labios, mis cejas, la boca. Esto es como si te hubiera atropellado un camión. Estoy sumamente hinchada”, mencionó.