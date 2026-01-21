Últimas Noticias
Erick Elera se suma a la conducción del programa 'MQM' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

Erick Elera es conocido por su papel de Joel Gonzales en la serie Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram (erickeleraoficial)
Erick Elera es conocido por su papel de Joel Gonzales en la serie Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram (erickeleraoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de varias especulaciones, Erick Elera será el tercer conductor de 'Mande quien mande'. "Estoy contento por esta oportunidad", expresó el actor de 'Al fondo hay sitio'.

Erick Elera sorprendió a todos al ser presentado como el nuevo conductor del programa Mande quien mande (MQM). En efecto, el popular actor de Joel Gonzales, de la serie Al fondo hay sitio, se unió a Laura Huarcayo y a Carlos Vílchez (con su personaje de 'La Carlota') para la conducción del magazín.

Fue este miércoles 21 de enero que el también cantante hizo su aparición en el set de MQM luciendo una camisa blanca y un pantalón beige de verano.

"¿Cómo están todos? Buenas tardes. Estoy muy bien. Contentísimo", expresó Erick Elera mientras era saludado por sus nuevos compañeros.

"Estoy agradecido por esta oportunidad a América Televisión y a Pro TV. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estoy un poco nervioso eso sí", comentó.

Es así como Elera se suma como el tercer conductor del programa luego de varias especulaciones. Minutos antes, la propia Laura Huarcayo reapareció en MQM saliendo de una supuesta congeladora.

"Sale de la congeladora y se pone recontra caliente", expresó ‘La Carlota’ mientras expresaba su entusiasmo por el regreso de su excompañera en el recordado programa Lima Limón.

Finalmente, los tres conductores decidieron hacer una sesión fotos en el set de MQM a la prensa marcando salir el retorno del programa en horario familiar.

Laura Huarcayo reemplaza a María Pía Copello en conducción de 'MQM'

Días atrás, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande en reemplazo de María Pía Copello. La exmodelo peruana y presentadora de televisión asumió la conducción junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’ y Erick Elera.

De acuerdo con la promoción, compartida en las redes sociales, Laura Huarcayo fue anunciada como la nueva conductora de Mande quien mande luego de haber sido invitada en programas anteriores y recordada por su exitoso paso en Lima Limón, en América Televisión.

"Bueno, mucho se habla, mucho se especula. ¿La Carlota estará sola? Bueno, está bien. Acepté compañía, pero ojo, yo mando”, expresó Vílchez con su personaje de La Carlota en el video de la nueva promoción de Mande quien mande para este 2026.

“Hola, hola Carlotita. Dices que tú mandas”, se escucha decir a Laura Huarcayo sorprendiendo a su antiguo compañero de Lima Limón y Bienvenida la tarde (Latina).

“La Carlota, Laura Huarcayo y una gran sorpresa te esperan en Mande quien mande, verano 2026. Desde este miércoles 21 de enero a las 1.40 p. m.”, concluyó la promoción del programa.

Erick Elera se une a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en la conducción de Mande quien mande. | Fuente: Instagram (mqmtvoficial)
Erick Elera se une a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en la conducción de Mande quien mande. | Fuente: Instagram (mqmtvoficial)

María Pía Copello se despidió del programa Mande quien mande

Anteriormente, María Pía Copello se despidió del programa Mande quien mande, el cual conducía junto a Carlos Vílchez, ‘La Carlota’, y Mario Hart.

“Hoy me cuesta mucho decir adiós. Bueno, como digo, las oportunidades llegan a veces en el momento menos pensado y así me ocurrió a mí, así que he decidido emprender nuevas cosas en el 2026, pero los dejo en muy buenas manos”, comentó la exanimadora infantil en un video de despedida para MQM.

En efecto, María Pía Copello estuvo tres años en Mande quien mande convirtiéndose en una destacada figura de América Televisión.

“Estoy segura de que se van a enamorar nuevamente de ese trío o de esa dupla, no lo sé. No sé lo que venga, pero gracias de verdad por haberme tenido paciencia, por haberme enseñado tantas cosas lindas y me voy con una enseñanza enorme de Mande quien mande, pero también con una pena muy grande de dejar a un equipo maravilloso”, expresó.

En ese sentido, María Pía resaltó que pronto estaría conduciendo en nuevos contenidos digitales en América TV; Además, deslizó su posible regreso a la pantalla chica los sábados.

“Estoy segura de que vamos a seguir teniendo contacto y ya saben a ustedes en nuestras redes sociales, en YouTube ahora y ojalá se alineen los astros y esté con ustedes en América los sábados. Les mando un beso. Se van a enterar por mí, así que no se preocupen”, señaló.

