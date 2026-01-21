George Forsyth dice que reuniones extraoficiales de José Jerí no afectan su candidatura: "Este no es un Gobierno de Somos Perú"

George Forsyth ofreció a RPP su primera entrevista tras ser confirmado como candidato presidencial de Somos Perú. Durante el diálogo, afirmó que la polémica por las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang no afectará su postulación, un sentir que es compartido por su partido.

"Si bien es cierto, el señor José Jerí es del partido, hoy está con licencia. Lo que sabemos todos los integrantes de Somos Perú es que este no es un Gobierno de Somos Perú. Fui bastante claro; hay que recordar que José Jerí postuló como congresista. ¿Y quiénes son los que lo han hecho presidente del Perú? Pues han sido los mismos congresistas, no ha sido el pueblo. Por ende, esto no es un Gobierno de Somos Perú", manifestó en Ampliación de Noticias.

Si bien confirmó que existe un "fastidio" en la organización por esta polémica, remarcó que la responsabilidad recae en el Congreso y que Jerí debe aclarar la situación ante la Fiscalía, pues es "importante para la institucionalidad". En línea con lo mencionado, mostró su desconfianza por la labor que tendrá la Comisión de Fiscalización respecto a este caso.

"Yo no creo que nada que haga este Congreso va a ser bueno para el país. Ahora lo va a investigar la Comisión de Fiscalización. ¿Qué cosa podrá salir bien o mal? Yo realmente lo dudo, porque son ellos mismos los que nos han puesto. Por eso es por lo que yo he pedido que sea la Fiscalía. Lo cambien o no lo cambien, yo creo que lo que podría salir de este Congreso es igual o peor", apuntó.

Así, calificó al actual Legislativo como "mafioso", pues afirma que ha tomado decisiones por encima de lo que decidió la ciudadanía, como la instauración del sistema bicameral, el cual fue rechazado en un referéndum en 2018. Por lo mismo, afirmó que, de llegar al poder, buscará derogar la bicameralidad y retornar al sistema unicameral.

"Es un Congreso mafioso. ¿Queda duda de que lo es? Si la gran mayoría del Perú, en el 2018, votó que no a la bicameralidad y ellos lo aprobaron. ¿Qué te están diciendo? Que están primando sus intereses. Un grupo se juntó para hacer primar sus intereses. Discúlpame, eso es mafia", aseveró.

Ministros a regiones

Forsyth, quien reveló que reside en Cajamarca hace tres años, resaltó la necesidad de "descentralizar" el Perú, por lo cual plantea que los ministros se distribuyan en las regiones más pobres del país.

"El ministro de Inclusión Social se irá a Apurímac, Huancavelica. El ministro de Salud se irá a la selva, Loreto, donde tanta gente murió en pandemia, donde hoy no hay vacunas, con temas tan sencillos como el dengue. Que se vayan ahí a vivir la realidad. Que el ministro del Interior se vaya a La Libertad, si hoy está tomada por mafias y la minería ilegal; tenemos que descentralizar el país", comentó.



Aseguró que en las regiones los ministros tendrán mayor fiscalización por parte de la población, pues "sentirán la realidad en la que viven" y estarán identificados con lo que viene pasando en el país. Por lo mismo, consideró que el Congreso debe sesionar "constantemente" en el sur.

Para enfrentar la corrupción en el Estado, Forsyth propone la implementación de la inteligencia artificial en procesos como licitaciones y compras, procesos que duran "muchos meses", pero que con esta herramienta podrán simplificarse y, por lo mismo, se evite este flagelo.

"Hoy estos procesos duran muchos meses, y al logístico le bajan un 'billete' para que le gane a una empresa. Ya no va a haber intervención humana; va a ser la inteligencia artificial la que en horas te determine quién es el ganador. Hoy se pierden más de 25 mil millones de soles en corrupción. Ahí está la salud, ahí está la educación, ahí están las pistas que necesita el Perú, ahí está todo lo que necesitamos resolver"", mencionó.

Deuda con el sur

Por otro lado, aseguró que Perú "mantiene una deuda con los hermanos del sur", en referencia a los fallecidos por las protestas contra el Gobierno y el Congreso en 2022 y 2023, y cuestionó que sus reclamos suelan ser estigmatizados por las autoridades.

"A mí me ha dolido mucho y a muchos peruanos que en todos estos años han terruqueado a nuestros hermanos del sur, una zona tan importante del país; los han marginado completamente cuando desconocen las realidades que viven y como el sur, la selva, toda nuestra zona andina está totalmente olvidada por el Gobierno. No hay policía, no hay salud, no hay educación; un niño tiene que caminar cuatro horas y, cuando se quejan, los terruquean. ¿Cómo no te va a doler como peruano? Nosotros tenemos que abrazar a nuestros hermanos, llevar el gobierno y los servicios al sur", dijo.

En esa línea, se mostró de acuerdo con la creación de una comisión de la verdad que esclarezca lo ocurrido y determine a los responsables de aquellas muertes, ya que consideró que sí hubo responsabilidad política del entonces Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso que la puso en el cargo.

De otro lado, dijo que la labor minera debe ser responsable, tanto en Cajamarca como en las demás regiones, por lo que se debe asegurar que la labor minera no afecte ni contamine los recursos y que sus beneficios también se vean reflejados en la población.